VP Sara: PBBM ‘way ayo’

Gisaway ni Bise Presidente Sara Duterte niadtong Lunes, Oktubre 12, 2026, ang mga pahayag ni Presidente Ferdinand Marcos Jr. bahin sa mga pagpangandam alang sa nagsingabot nga El Niño ug nag-ingon nga wala nay angay paabuton ang publiko gikan sa iyang administrasyon.
Matod niya, magtutok ang Office of the Vice President (OVP) sa pag-edukar sa mga Pilipino bahin niini nga panghitabo sa panahon ug kon unsaon pagpangandam sa mga epekto niini.
“Wala na tayong maaasahan sa Pangulo,” sumala sa bise presidente.
Nagpahayag siya niini atol sa usa ka press conference human sa selebrasyon sa ika-91 nga anibersaryo sa OVP. Gihangyo siya sa paghatag og komento bahin sa sugyot ni Marcos nga ang mga panimalay mag-andam og mga sudlanan aron tigumon ug tipigan ang tubig atol sa gipaabot nga panahon sa hulaw.
Matod ni Duterte, hatagan og prayoridad sa iyang buhatan ang paghatag og impormasyon sa publiko aron matabangan ang mga Pilipino nga masabtan ang El Niño ug mapanalipdan ang ilang mga pamilya ug panginabuhian.
“What I want to say about the El Niño phenomenon that is coming is that the Office of the Vice President will disseminate information and educate the public so they can better understand what El Niño is,” ingon ni Duterte.
Mag-andam ang OVP og mga materyales nga adunay impormasyon nga daling masabtan, nga nagpatin-aw kon unsaon pag-apektar sa El Niño ang inadlaw-adlaw nga kinabuhi, panglawas sa publiko, seguridad sa pagkaon ug mga presyo, matod ni Duterte.
Maghatag sab kini nga inisyatibo og praktikal nga giya alang sa mga mag-uuma nga posibleng makaatubang og hulaw ug pagkunhod sa ani samtang nagkagamay ang ulan.
Matod ni Duterte, hubaron sa opisina ang mga teknikal nga pagpasabot ngadto sa simple ug praktikal nga mga tambag nga masabtan ug magamit sa mga Pilipino.
Ang mga pamahayag ni Duterte nilugwa usa ka adlaw human gihisgutan ni Marcos ang mga pagpangandam sa gobiyerno alang sa gipaabot nga kusog nga El Niño atol sa usa ka interbyu sa media sa Singapore niadtong Oktubre 11.
Ang presidente niingon nga ang gobiyerno nag-andam og mga lakang aron mapadayon ang operasyon sa mga ospital, mapadayon ang mga suplay sa medisina, mapanalipdan ang mga suplay sa pagkaon ug tubig, suportahan ang mga mag-uuma ug maminusan ang mga pagkabalda sa edukasyon sa mga estudyante atol sa mga panahon sa grabeng kainit.
Si Marcos niingon nga ang iyang inisyal nga prayoridad mao ang pagseguro nga ang mga ospital magpabilin nga bukas ug adunay igo nga mga suplay sa medisina aron maatubang ang mga sakit nga mahimong motumaw atol sa taas nga ting-init.
Gihisgutan sab niya ang mga lakang sa pagkolekta ug pagproseso sa tubig, lakip na ang pag-awhag sa mga panimalay nga mag-andam og mga sudlanan alang sa pagtipig niini.
Nagpahayag sab ang presidente nga nag-andam ang gobiyerno og mga operasyon sa cloud-seeding aron magpaulan ug nagmando sa mga ahensiya nga maghimo og detalyadong mga plano sa aksiyon alang sa gipaabot nga mga epekto sa El Niño. / DEF