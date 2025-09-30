VP Sara: Romualdez ‘nagdawatan’ sab og kickbacks sa illegal gambling

Nagkanayon si Bise Presidente Sara Duterte nga ang ni-resign isip House Speaker nga si Martin Romualdez nagdawatan sab og kickbacks gikan sa illegal gambling.
Sa usa ka interbyu sa mga tigbalita sa Senado niadtong Lunes, Septiyembre 29, 2025, matod ni Duterte nga wala siya natingala sa mga alegasyon nga ang mga maleta nga naglangkob og binilyon nga kantidad sa kuwarta nga giingong gikan sa anomalous flood control projects, gihatod kang Romualdez.
“Matagal naman namin na alam ‘yan dahil matagal naman na ‘yan pinag-uusapan. Simula pa lang noong pagpasok namin as President and Vice President naririnig na namin ‘yung delivery ng mga pera na nakalagay sa mga suitcases,” matod ni Duterte.
“Pero ngayon lang siya lumabas in public dahil merong witness na nagsabi na siya mismo ang nagdadala nung mga suitcases na ‘yon,” dugang sa Bise Presidente.
Gipasabot ni Duterte nga dili na kini bag-o nga isyu kabahin ni Romualdez gumikan kay nalambigit na sab kini kaniadto sa adunay anomaliya nga mga kalihukan.
“Hindi siya odd for Martin Romualdez because he was already involved in heavy luggages doon sa Okada case. Kung maalala ninyo doon sa State of Delaware case sa America nabanggit na ‘yung pangalan niya doon at nabanggit na rin ‘yung pangalan niya doon na tumatanggap ng pera na nakalagay sa luggages. So ganun talaga ‘yung modus nila,” pasabot ni Duterte.
Matod ni Duterte, gawas sa pagdawat og kickbacks gikan sa anomalous flood control projects, apil ang illegal gambling sa mga tinubdan sa korapsiyon ni Romualdez.
Agig tubag, si Romualdez niingon nga imahinasyon ra kini ni Duterte ug iyang giklaro nga walay basehan ang mga akusasyon niini.
“These stories about ‘suitcases of cash’ are pure fiction. Lahat guni-guni. Madaling magturo, madaling mag-imbento - pero ang katotohanan, hindi kayang patunayan. Until today, wala pa ring ipinakitang ebidensya - puro sabi-sabi lang na inuulit-ulit,” matod ni Romualdez.
“Sa isyung Okada/Delaware, malinaw: hindi ako kasali, hindi ako iniimbestigahan, at hindi ako akusado. Wala akong kinalaman sa kasong iyon, na away ng dalawang negosyo. Binabalik lang ngayon para siraan ako,” dugang ni Romualdez.
Atol sa imbestigasyon sa Senate Blue Ribbon Committee niadtong Huwebes, Septiyembre 25, si retired marine Orly Guteza, kanhi security personnel sa ni-resign nga Ako Bicol Party-list Representative Elizady “Zaldy” Co, niangkon nga naghatod siya og mga bag sa kuwarta nga gitawag nila og “trash” ngadto kang Romualdez. / TPM / SunStar Philippines