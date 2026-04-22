VP Sara ug bana, way gideklarar nga cash sa SALN sukad 2019

Bisan pa sa tataw nga paspas nga pagsaka sa ilang net worth gikan sa 2019 hangtod 2024, si Bise Presidente Sara Duterte ug ang iyang bana nga si Atty. Manases Carpio walay gideklarar nga cash on hand sulod sa maong panahon.
Atol sa pagpadayon sa impeachment hearings batok kang Duterte sa House Committee on Justice niadtong Miyerkules, Abril 22, 2026, ang Office of the Ombudsman nitunol sa panel og mga kopya sa Statement of
Assets, Liabilities, and Net Worth (SALN) sa bise presidente gikan 2007 hangtod 2012 sa dihang nagsilbi pa siya isip bise mayor ug mayor sa Davao City, ug gikan sa 2016 hangtod 2024 sa dihang napili siya isip mayor sa maong dakbayan ug sa ulahi isip ikaduhang labing taas nga opisyal sa nasod.
Ania ang gideklarar nga net worth ni Duterte ug Carpio base sa panahon ug cash deposits base sa ilang mga SALN:
• 2007 – P7,250,497 (cash on hand/bank: P2 million)
• 2008 – P18,493,616.65 (cash on hand/bank: P2 million)
• 2009 – P18,281,264.65 (cash on hand/bank: P2 million)
• 2010 – P16,242,886.65 (cash on hand/bank: P3,661,622)
• 2011 – P14,271,148.45 (cash on hand/bank: P3,931,125.80)
• 2012 – P22,116,101.93 (cash on hand/bank: P4,320,532.00)
• 2016 – P34,895,997 (cash on hand/bank: P3,750,760)
• 2017 – P44,828,759 (cash on hand/bank: P6,368,596)
• 2018 – P49,699,728 (cash on hand/bank: P3,795,000)
• 2019 – P55,613,051 (walay gideklarar nga cash/deposit)
• 2020 – P56,583,735.01 (walay gideklarar nga cash/deposit)
• 2021 – P65,308,841 (walay gideklarar nga cash/deposit)
• 2022 – P71,658,841 (walay gideklarar nga cash/deposit)
• 2023 – P77,508,841 (walay gideklarar nga cash/deposit)
• 2024 – P88,512,370.22 (walay gideklarar nga cash/deposit)
Matod ni Mamamayang Liberal Party-list Rep. Leila de Lima, ang kalit ug sige-sige nga pagkawala sa deklarasyon sa cash on hand ug cash in bank—bisan pa man nga duna nay nareport nga mga
kantidad kaniadto—naghatag og pagduha-duha sa katinuod ug pagkakompleto sa mga misunod nga SALN ni Duterte.
Namatikdan sab ni De Lima nga gikan sa 2021 hangtod 2024, ang panahon diin napili si Duterte isip bise presidente, ang iya ra nga bana ang nideklarar og liabilities o utang nga mikabat sa P7.5 million, P3.750 million, P2.550 million, ug P9.950 million.
“Ang ganitong biglaang pagbabago sa paraan ng pag-uulat ng liabilities ay lubhang kahinahinala at dapat siyasatin as it may indicate reclassification or possible circumvention of full disclosure requirements,” matod niya.
Si De Lima nga nailang kritiko sa mga Duterte, nagduda sab sa kalit nga pagsaka sa net worth sa magtiayon gikan sa P34 million niadtong 2016 ngadto sa kapin P70 million hangtod P88 million gikan sa 2022 ngadto sa 2024 samtang nagsilbi siya isip Bise Presidente sa Republika.
“Ang ganitong mabilis at medyo malaking pagtaas ng yaman with the absence of declared liquid assets, and transfer of liabilities ay nagbubunsod ng seryoso ring pagdududa hinggil sa veracity, transparency and integrity of the Vice President’s financial disclosures,” dugang sa magbabalaod.
Makita sab sa SALN sa magtiayon nga parehas ra ang kantidad sa ilang real assets gikan sa 2009 hangtod 2011 (P10,802,668.65); sa 2016 ug 2017 (P30,548,891); ug sa 2019 hangtod 2020 (P39,798,891).
Nagpabilin sab nga steady ang ilang personal assets sa 2019 ug 2020 sa kantidad nga P19,274,950; ug sa 2021 ug 2022 sa kantidad nga P23,849,950.
Ang "personal assets" sa SALN naglakip sa tanang kabtangan nga gipanag-iya sa opisyal, sa ilang bana o asawa, ug sa mga anak nga wala pa maminyo ug ubos sa 18 anyos ang panuigon nga nagpuyo sa ilang panimalay. Mahimong maglakip kini sa mga sakyanan, investment, alahas, appliances, muwebles, gadgets, ug uban pang kabtangan nga gipalit pinaagi sa installment.
Gipakita sab sa SALN sa magtiayon ang ilang mga business interest sa nagkalainlaing kompanya sama sa Davao Emerging Taipan Corporation, Davao Bounty Times Food Corp, Metro City Chow Foods Corp, Carpio Duterte Lawyers, ug uban pa hangtod na sa mga bag-ong negosyo niadtong 2024 sama sa Mati Ice Plant ug Cabletow 88 Shipping.
Sa laing bahin, gisaway ni Sagip Party-list Representative Paolo Henry Marcoleta ang komite sa giingon niyang "fishing expedition."
Matod niya, ang mga SALN nga gisusi wala gilakip sa impeachment complaints nga gisang-at sa petitioner, hinungdan nga gikuwestiyon niya ang kakuwang sa maong reklamo.
Ang komite unang nipatawag sa Office of the Ombudsman aron ipresentar ang mga SALN nga gihisgutan karon sa panel.
Matod ni House Justice Committee Chairperson ug Batangas Representative Gerville Luistro, ang mga kopya sa SALN gi-subpoena dili aron pun-an o koreksyunan ang reklamo. / TPM / SunStar Philippines