VP Sara way natampo sa administrasyon ni PBBM

Pamahayag sa Malacañang nga si Presidente Ferdinand R. Marcos Jr. nagkapuliki og trabaho alang sa kalambuan sa nasod, si Bise Presidente Sara Duterte way gihimo.
“Ano ba ang naitulong na ng Bise Presidente sa Pangulo patungkol sa kaayusan, kapayapaan, at kaunlaran ng bansa? Wala,” sigon pa sa Palace Press Officer Claire Castro.
Ang maong pamahayag ni Castro agi og tubag sa saway ni Duterte ngadto sa mga opisyal sa kagamhanan nga nanawagan og transparency ug accountability nga matod pa ang ilang katuyoan tungod ug alang sa ilang kaugalingon nga political interest.
Giawhag sab ni Duterte ang kagamhanan nga tutokan ang kahusay, kalinaw, ug national development.
Apan tubag ni Castro, angayan nga badlungon ni Duterte ang iyang mga kaalyado nga hunongon ang pamolitika ug pagpakatap og fake information batok sa presidente ug sa iyang administrasyon.
“Obligasyon niya bilang Bise Presidente na sagutin ang mga inaakusa sa kanya. Ang pagtatago ng katotohanan patungkol rito ay pagtataksil sa bayan. Walang namumulitika rito,” dugang pa ni Castro. / PNA