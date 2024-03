VP Sarah midapig ni Pastor Quiboloy

Si Bise Presidente Sara Duterte nitingog nga may labot sa kontrobersiya nga giatubang karon sa Kingdom of Jesus Christ (KJC) founder ug lider nga si Pastor Apollo Quiboloy.

Sa video message nga gi-post sa Sonshine Media Network Incorporated (SMNI) sa Facebook page niini, si Duterte nanawagan og patas nga imbestigasyon kang Quiboloy, kinsa giakusahan nga nalambigit sa nagkalainlaing mga krimen sama sa human trafficking ug pag-abuso sa mga bata ug babaye.

“Ako po ay nakikiisa sa panawagan ng pagpapairal ng batas at katarungan sa hinaharap na isyo ni Pastor Apollo Quiboloy at ng Sonshine Media Network Incorporated. Sa mga ginagawang pagdinig ay tila pinatawan na ng guilty verdict si Pastor Quiboloy kahit na nakabatay lamang ang pagdinig na ito sa mga paratang ng mga testigo na nagkukubli ng kanilang katauhan at hindi mapatunayan ang kredibilidad,” matod pa ni VP Sara, anak ni kanhi Presidente Rodrigo Duterte, suod nga higala ni Quiboloy.

“Marami sa atin ang naniniwala na ang dinaranas ngayon ni Pastor Quiboloy ay isang pandarahas at hindi patas bukod sa hearing na walang pinatutunguhan ay kabilang din dito ang indefinite suspension ng broadcasting network na SMNI na isang issue ng media freedom. Hindi biro ang mga pangyayari at parating na ganito. Nararapat lamang na mabigyan ng patas na laban at sa tamang korte... Lagi po tayo manalangin sa hustisya at katotohanan. Justice and the truth cannot be achieved in in trial by publicity but by a day in court,” dugang pa sa Bise Presidente.

Si Quiboloy giimbestigar sa Senate Committee on Women, Children, Family Relations ug Gender Equality tungod sa giingong pagkalambigit niya sa mga krimen nga nahimo sulod sa organisasyon.

Daghang kanhi mga sakop sa KJC ang nitestigo atol sa inquiry ug giakusahan si Quiboloy og rape ug physical abuse.

Ang panel, nga gipangulohan ni Senador Risa Hontiveros, nimando sa pag-issue og contempt order batok kang Quiboloy tungod sa pagdumili sa pagtambong sa mga proceeding, bisan tuod wala pa kini ma-finalize tungod sa pagsupak ni Senador Robin Padilla, kinsa kaalyado sa mga Duterte.

Nagbutang si Quiboloy og 17 ka mga kondisyon alang kaniya nga makatambong sa imbestigasyon sa Senado, ug si Hontiveros niingon nga ang mga kondisyon “out of this world.”

Sa laing bahin, ang SMNI giimbestigar sa House of Representatives tungod sa giingong paglapas sa mga kondisyon sa prangkisa niini pinaagi sa pagpakatap og peke nga mga impormasyon.

Gilusad ang imbestigasyon human giakusahan sa duha ka mga program host niini si House Speaker Martin Romualdez nga nigasto og P1.8 bilyunes alang sa iyang mga langyaw nga biyahe.

Niadtong Enero, gimando sa National Telecommunications Commission (NTC) ang indefinite suspension sa SMNI operation samtang giresolbar ang kasong administratiba niini.

Si 1-Rider party list Representative Ramon Rodrigo Gutierrez nisang-at sa House Bill 9710 nga nagtinguha nga bawion ang legislative franchise nga gihatag sa SMNI tungod sa iyang pagkalambigit niini sa pagdagsang sa fake news ug red tagging. / TPM sa SunStar Philippines