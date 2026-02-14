Wa baliki sa uyab, nagkutlo atol sa V-Day

Imbes nga kalipay sa Adlaw sa mga Kasingkasing, kaguol ang napatik sa Lungsod sa Badian human usa ka 17-anyos nga ulitawo ang nakit-ang wala na’y kinabuhi, Sabado sa buntag, Pebrero 14, 2026.
Giila ang biktima sa alyas nga “Dave,” 17, usa ka Grade 11 student ug residente sa Purok 3, Barangay Malhiao sa maong lungsod.
Napalgan ang lawas ni alyas Dave alas 7:00 sa buntag sa usa ka silingan nga nailang si Junior Cagang samtang nanguha kini og kumpay para sa iyang baka.
Nakugang si Cagang dihang iyang nasugatan ang biktima nga nagbitay na sa punoan sa mahogany, gamit ang usa ka hose nga gihigot sa sanga nga adunay gitas-on nga 12 ka tiil.
Suma ni Police Master Sgt. Jupiter L. Elarcosa, imbestigador sa Badian Police Station, nasuta gikan sa inahan sa biktima nga duna’y gihambin nga kaguol ang iyang anak.
Giingong naguol pag-ayo si alyas Dave human kini buwagi sa iyang uyab niadtong Nobyembre 2025.
Tungod sa depresyon, niundang gani kini sa pagtungha sa miaging tuig.
Matod sa pamilya, sige og handom ang biktima nga magkabalik sila sa iyang classmate nga uyab sa Valentine’s Day, apan pakyas kini human wala na siya tagda sa dalaga.
Gihulagway ang biktima nga hilomon ug magsigeg duwa og computer games sa ilang balay.
Tungod sa iyang pagka-hilomon, wala’y nakatambag kaniya sa iyang gibati nga kaguol.
“Naguol gyud siya og maayo, gidibdib niya ang kasakit. Nagdahom pa tingali to nga magkabalik sila karong Valentine’s, apan wala na gyud siya tagda. Mao to nga nilakaw siya niadtong Biyernes sa gabii ug didto na diritso sa punoan sa mahogany,” matod ni PMSG Elarcosa.
Ang dapit diin nakit-an ang biktima anaa lang sa 30 metros ang gilay-on gikan sa ilang panimalay. Gikompirma sa kapulisan nga wala’y nakit-ang foul play sa maong hitabo. / GPL