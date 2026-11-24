Tungod kay wala siya binlii og kan-on, gidunggab sa manghod ang iyang maguwang sa Sityo Arco, Gorordo Avenue, Barangay Lahug, Dakbayan sa Sugbo niadtong alas 10:40 sa gabii Lunes, Nobiyembre 23, 2026.
Ang biktima nga si alyas Kim, 26, residente sa maong lugar, nakaangkon og samad dinunggaban sa tuong kilid human giingong dunggaba sa iyang manghod nga si alyas Norvie, 24.
Base sa imbestigasyon sa Mabolo Police Station, gikan nilaag ang suspek ug sa iyang pagpauli, niabli sa ilang kaldero sa kusina aron unta manihapon.
Apan pagkakita nga wala nay nahibili’ng kan-on, gikomprontasi niini ang iyang maguwang.
Matod sa imbestigasyon, giingnan siya sa maguwang nga maglung-ag na lang ug dili na moreklamo.
Apan imbes nga mokalma, nasuko hinuon ang suspek ug nikuha og kutsilyo ug gidunggab ang iyang maguwang.
Daling nanawag sa Mabolo Police Station ang mga kabanay sa biktima, hinungdan nga nadakpan ang suspek nila ni Police Patrolman Jose Marie Buhisan ug Patrolman Jurace Enchanes, ubos sa pagdumala ni Police Major Thom Ed Taghoy II, hepe sa estasyon.
Gidala ang biktima sa Cebu City Medical Center aron magpatambal sa iyang samad sa lawas. /