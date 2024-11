'Wa giatiman' sa ospital kay pasyente way deposit

Usa ka lokal nga magbabalaod niawhag sa Department of Health (DOH) 7 sa pag-imbestigar sa mga tambalanan nga gikonsiderar nga nakalapas sa protocol nga "attending to patients first rather than securing financial deposit."

Dugang pa, ang Cebu City Business Permit and Licensing Office gimanduan sa pagsusi sa mga tambalanan aron masuta kon nakatuman ba kini sa Anti-Hospital Deposit law.

Sa privilege speech atol sa regular session sa Sangguniang Panlungsod niadtong Miyerkules, Nobiyembre 13, 2024, si Konsehal Rey Gealon mimando usab sa City Hospitalization Assistance and Medicines Program (Champ) sa pagsumiter ngadto sa Konseho og report sa ilang account nga magamit nga pundo alang sa disposal.

Samtang si Konsehal Jocelyn Pesquera niingon nga gidawat sa mga tambalanan ang Champ. Bisan pa, siya niingon nga kinahanglan nga konsiderahon nga adunay limitado nga kantidad sa tabang nga gihatag sa programa.

REKLAMO

Naaghat kini sa dihang si Gealon nakadawat og reklamo sa iyang opisina bahin sa usa ka pasyente nga gihikawan sa pag-atiman sa panglawas tungod sa kakulang sa pasiunang bayad o pinansyal nga paagi nga nag-ingon nga ang usa ka bayranan sa ospital giselyohan: "not for government assistance."

Si Gealon niingon nga kini nagpasabot nga ang mga partikular nga bayranan sa maong balaudnon dili angayan nga masakop sa mga programa sa tabang sa gobiyerno sama sa Philhealth, Department of Social Welfare and Development (DSWD) medical assistance sa mga kabus nga pasyente, Philippine Charity Sweepstake Office medical assistance, o Cebu Champ sa dakbayan.

“Asa man mosulod ang programa unta nga Champ? Asa mosulod ang ayuda gikan sa DSWD? Kay kining mga tawhana kabus ug walay igong ikabayad sa maayong tam­bala­nan,” matod ni Gealon.

Dugang pa niya nga ang modus sa mga tambalanan mao ang pagpabayad sa mga pasyente o bisan kinsa nga kauban sa pamilya matag adlaw sa progress billing.

MIHIMAKAK

Sa dihang gipangitaan og mga komentaryo kalabot niini, ang St. Vincent General Hospital (SVGH), ang ospital nga gitumbok alang sa maong reklamo nipagawas og pamahayag nga nag-ingon nga hingpit nga gidawat niini ang tabang sa gobiyerno aron matabangan ang mga pasyente.

Giklaro sa SVGH nga ang adlaw-adlaw nga mga pahayag sa account (SOA) nga nagpakita nga "dili alang sa tabang sa gobiyerno."

“This stamp is there to prevent duplicate assistance requests. When a patient is ready for discharge, we provide a final SOA that can be used to seek government support,” sumala sa ilang suwat nga pamahayag.

MITAMBAYAYONG

Giklaro sa SVGH nga ang ospital nakigtambayayong sa mga programa sama sa Medical Assistance to Indigent Patients, Department of Social Welfare and Development, and Champ, ug uban pa ubos sa Universal Health Act aron masiguro ang kalidad nga healthcare ug financial risk protection ug tabang.

Bisan pa, ang tabang sa Champ ug DSWD maproseso ra kung adunay katapusang billing ug ihatag pagkahuman sa unom ka bulan o bisan hangtod sa usa ka tuig.

Si Konsehal Joy Augustus Young niingon nga sa iyang kasinatian sa miaging tuig, duha ka tambalanan ang nitug-an kaniya nga wala sila modawat og hinabang sa gobiyerno sanglit aduna pay utang ang City Government kanila. Si De los Santos miingon nga kinahanglan silang makigsulti sa mga ospital samtang miuyon sa ideya nga ang pag-atiman sa kahimsog dili usa ka pribilehiyo apan usa ka katungod.

Ang Republic Act 10932, o ang Ant-Hospital Deposit law, gipatuman aron masiguro nga walay Pilipino nga mahikawan sa gikinahanglang pag-atiman sa panglawas tungod sa kakuwang sa pagbayad sa una o pinansyal nga paagi.

"Unfortunately, despite the clear provisions of this law, we continue to hear of patients turned away, denied admission, or given limited care simply because they cannot afford to make a deposit," matod ni Gealon.

Siya midugang nga sa usa ka mas grabi nga senaryo, pipila ka mga pasilidad ang nagdumili o nagpaluya sa pagdawat sa tabang sa gobiyerno, nga nagdaot sa usa sa hinungdanon nga mga mekanismo sa pagsuporta nga makatabang sa mga pamilya nga matabonan ang hinungdanon nga gasto sa medikal.

"When lives are on the line, financial status should never be a barrier to healthcare," dugang ni Gealon.

Siya midugang nga ang dili pagsunod sa balaod nagrepresentar sa labaw pa sa usa ka paglapas, nga nag-ingon nga kini usa ka lawom nga paglapas sa pagsalig, kalooy, ug katawhan. / JPS