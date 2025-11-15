Wa hatagi og bili ni PBBM ang alegasyon ni Zaldy Co

Wala ra pahimug-ati ni Presidente Ferdinand R. Marcos Jr. ang mga pasangil ni kanhi Ako Bicol Party-list Rep. Zaldy Co nga siya mao ang nasugo sa pag-insert sa P100 bilyon nga kantidad sa mga proyekto sa 2025 national budget.
“I don’t want to even dignify what he is saying,” matod ni Marcos atol sa pagbisita niini sa La Castellana, Negros Occidental, niadtong Sabado, Nobiyembre 15, 2025.
Ang pamahayag ni Marcos subay kini sa duha ka mga Facebook video ni Co nga mipasangil kang Marcos ug kanhi House of Representatives Speaker Martin Romualdez nga maoy mimando kaniya sa P100 bilyunes nga kantidad insertions sa 2025 national budget.
Sa ikaduhang video nga gi-upload niadtong Sabado, giangkon ni Co nga ang tanang P100 bilyunes nga insertions paingon ra kang Marcos ug Romualdez.
Dugang pa ni Co nga si Marcos nakadawat og P25 bilyunes isip “SOP” (standard operating procedure), ug midugang kini nga gisulod sa maleta ang mga kwarta nga gihatod ngadto sa opisyal nga pinuy-anan sa Presidente sa Malacañang compound.
Sa usa ka pamahayag, daan nang gihimakak ni Presidential Communications Office acting Secretary Dave Gomez ang mga pasangil, nga gihulagway nga “bunch of hearsay.”
Gihagit usab ni Gomez si Co nga mobalik sa nasod ug atubangon ang giingon nga pagkalambigit sa mga anomaliya sa flood control projects.
“We may begin to sound like a broken record. What he is saying is a bunch of hearsay. Sabi nito, sabi ni ano. Hindi nag rewrite ng script sa second video kahit na kanal na yung una,” matod niini.
“We continue to issue the same challenge. Come home, sign these under oath, and face the music.” / PNA