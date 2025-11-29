Wa hatagi’g P20 nangulata sa ig-agaw nga babaye

Nabalhog sa Mabolo Police Station ang usa ka 19-anyos nga ulitawo human mangulata sa iyang kaugalingong ig-agaw nga babaye mga alas 3:00 sa hapon, Nobyembre 28, sa Barangay Apas, Cebu City.
Ang gidakop mao si alyas Kaloy, nga gireklamo sa iyang biktima nga si alyas Kakay, 19, ig-agaw sa suspek, pulos nagpuyo sa maong barangay.
Sa inisyal nga imbestigasyon, si Kaloy nangayo unta og P20 sa biktima aron ipalit og pagkaon, apan wala siya taga-i.
Tungod niini ug sa kanunay'ng pagpamuyboy ug pagdungog-dungog sa biktima, nasuko si Kaloy ug iyang gisumbag sa makadaghang higayon.
Matod ni Kaloy nga kanunay siyang tawgon sa biktima og mga pulong nga "hilason," "palamunin," ug uban pang sakit nga mga pulong.
Nadawat sa mga tanod ang usa ka trouble alarm ug daling gidakop si Kaloy.
Ang biktima nakaangkon og bun-og sa nawong ug nidesisyon nga ipapriso ang iyang ig-agaw. / JDG