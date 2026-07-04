Wa kaila og pahuway si Brunson

Bisan pa panahon sa offseason o tingpahuway sa players sa National Basketball Association (NBA) nipadayon gihapon sa iyang pagpalig-on ang pambato sa New York Knicks nga si Jalen Brunson.
Makita sa usa ka social media post nga nibanat sa gym ang all-around point guard agig og pangandam na sa ilang pagdepensa sa titulo sa umaabot nga 2026-2027 season nga sugdan karong Oktubre.
Bag-ohay lang gidala ni Brunson ang Knicks sa ilang unang titulo sunod sa 53 ka tuig human nila gilupig ang San Antonio Spurs sa Game 5 sa NBA Finals.
Si Brunson mao ang nahimong Finals MVP nga adunay 32.6 puntos, 4.2 rebounds ug 4.6 assists nga average sulod sa lima ka duwa sa championship series. / RSC