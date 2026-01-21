Wa kasibat human nang-rape, way plete

Nagtingkagol na sa selda sa Inayawan Police Station ang usa ka 31-anyos nga construction worker human pasanginli og pagpanglugos sa usa ka 26-anyos nga babayeng Person with Disability (PWD).
Ang suspek nga giila sa alyas nga “Junjun,” nadakpan pinaagi sa hot pursuit operation niadtong Sabado, Enero 17, 2026, sa iyang gitrabahuan sa Barangay Lagtang, Dakbayan sa Talisay.
Base sa report sa Inayawan Police, ang biktima nga si alyas Hannah naglakaw pauli sa ilang balay sa Brgy. Bulacao gikan nikaon sa usa ka karenderya alas 3:00 sa kaadlawon.
Giingong giduol siya sa suspek ug gidala ngadto sa balay niini sa Sityo Ciwac.
Didto sa sulod sa lawak, gihuboan sa suspek ang biktima ug nagpahimulos kaniya bisan sa pagsupak ni Hannah.
Nabalaka ang inahan sa biktima nga si alyas Lorna dihang nadugay og pauli ang iyang anak.
Sa dihang iya kining gitawagan sa cellphone, usa ka tingog sa lalaki ang iyang nadungog.
Sa pag-abot ni Hannah sa ilang balay, namatikdan ni Lorna nga wala na ang eyeglasses sa iyang anak.
Sa dihang gipangutana, gitudlo sa biktima ang panimalay sa suspek diin nabilin ang iyang antipara.
Human masuta nga nahilabtan ang anak, daling nipaeksamin sa doktor ang inahan ug ni-report sa kapulisan.
Nisulay unta sa pagsibat si Junjun palayo sa ilang dapit, apan napugngan kini tungod sa kakuwang og kuwarta.
Daling nakig-alayon ang kapulisan sa gitrabahuan sa suspek sa Talisay aron mapugngan ang paghatag sa iyang suweldo samtang nagpaingon ang mga awtoridad.
Giangkon ni Junjun ang paghilabot sa biktima apan nidepensa nga uyab sila ni Hannah sulod na sa duha ka bulan ug sinabutan nila ang nahitabo.
Apan giangkon sab niya nga nakasuyop og ilegal nga drugas niadtong tungora. Nangayo og pasaylo ang suspek sa pamilya sa biktima. / GPL