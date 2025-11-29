Wa ma kontento, kaduha nanulis naabtan sa polis

Duha ka lalaki nga duha ka higayon nga nanulis ang nadakpan sa ginukdanay sa mga polis sa Lungsod sa San Fernando alas 11:30 sa gabii, Biyernes, Nobiyembre 28, 2025 sa Barangay Balud .
Ang mga suspek mao silang alyas John, 24, kanhi merchandizer sa usa ka produkto ug si alyas Boy, 16, pulos taga Villa Bulsita, Barangay Bulacao, Dakbayan sa Sugbo.
Una sila nga nanulis sa usa ka tindahan nga nahimutang sa Barangay Sangat San Fernando diin malampuson nila nga nakuha ang P6,000 nga halin sa J and E Store lakip na ang mga butang sa usa sa mga trabahante niini.
Alas 11:00 sa gabii gisulod sa duha ka suspek ang maong tindahan ug dayong tion sa dala niini nga armas ug nideklarar og tulis.
Ang mga biktima nga silang Cecilio Briones Tago Jr., 53, tag-iya sa tindahan, Justin Recopelacion Roma, 19 cashier, ug Jacklyn Lawas Barbadillo, 40, tindera nga pulos taga Barangay Sangat ang wala maka lihok sa dihang gipagawas ang armas sa mga suspek.
Human makuha ang kwarta ug butang sa usa sa mga trabahante nisakay nig balik sa motorsiklo dayong sibat paingon sa Dakbayan sa Naga.
Dali nga nanawag sa San Fernando Police Station silang Roma ug Barbadillo ug gihulagway sa mga saksi ang motorsiklo nga gigamit sa mga suspek lakip na ang plate number nga dunay kombinasyon nga color sa puti ug itom.
NAABTAN
Sa dihang padung na ang mga polis sa dapit diin nahitabo ang pagpanulis ilang nabantayan nga dunay nahitabong komosyon sa 24 hours nga tindahan sa Barangay Balud, San Fernando.
Si Police Major Michael Gingoyon ang hepe sa San Fernando Police Station nga uban sa gihimong hot pursuit operation nimando sa iyang drayber nga susihon ang maong kagubot apan kalit lang nga dunay tawo nga nipara nila ug nipahibawo nga sila gitulis.
Wala madayon ang tulis kay nakabantay ang mga suspek sa nag-blinker nga police patrol car ug dayong sibat.
Nakita sa mga polis ang duha ka lalaki nga nagdali nga nisakay sa motorsiklo.
Gilusad dayon ang manhunt operation ug gisundan ang motor nga gisakyan sa duha ug na-corner sa sudlonong bahin sa Barangay Balud nga paingon na sa bukirang dapit sa lungsod nga niresulta sa ilang pagkasikop.
EBIDENSIYA
Atol sa pagrekisa sa lawas sa duha nakuha sa mga polis ang tulo ka pinutos sa shabu ug duha ka kalibre 38 nga pistola nga dunay duha ka bala lakip na ang P4,000 nga kwarta nga iya sa E and J store.
Matod ni Gingoyon nga gipatawag nila ang mga biktima sa police station ug didto positibo nila kini nga giila nga maoy nagtulis kanila.
Gidugang ni Gingoyon nga ang duha ka mga suspek bag-o lang nga nakat-on sa pagpanulis ug niangkon nga nakatulis na sila sa Siyudad sa Carcar.
Ang mga suspek kasamtangan nga gikustodiya sa San Fernando Municipal Police Station ug mag-atubang og daghang kaso sama sa Robbery, Attempted Robbery, Kalapasan sa Republic Act 9165 sa illegal nga drugas ug RA 10591 batok sa ilang armas ug bala niini. / Dugang taho ni GPL