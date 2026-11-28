Gitun-an karon sa Kagamhanan sa Lalawigan sa Sugbo ang paggamit sa wala pa mahuman nga mga bulk water project sa Lungsod sa Barili ug Malabuyoc isip refilling station sa mga water truck atol sa gipaabot nga Super El Niño, bisan pa man og 15 sa 16 ka mga proyekto niini ang una nang nasita sa state auditors tungod sa kapakyas sa paghatod og tubig.
Matod ni Aldrin Barade, pangulo sa Provincial Inter-LGU Waterworks System Office, nahuman na ang mga water treatment plant sa maong duha ka lungsod ug makasugakod na sa pagkarga og tubig sa mga trak, bisan kon padayon pang gitrabaho ang ilang mga pipeline systems.
Gibutyag ni Barade atol sa usa ka press conference niadtong Miyerkules, Nobiyembre 25, 2026, nga nakig-alayon na sila sa Provincial Engineering Office ug sa mga kontraktor aron mapadali ang pagtrabaho niini isip pangandam sa posibleng kanihit sa tubig.
Dugang ni Barade, prayoridad karon sa iyang buhatan ang pagpahigayon og technical assessment sa tanang bulk water projects aron masuta kon unsaon pagpanalipod ug mapuslan ang kasamtangang mga pasilidad sama sa mga tubo, treatment plants, ug tangke sa tubig.
Giangkon niya nga adunay pipila ka mga kontrata ang gipangkanselar na tungod sa pagkalangan sa mga kontraktor.
Kahinumduman nga niadtong Nobiyembre 10, unom ka mga government-owned water treatment plants ang giila sa Kapitolyo isip posibleng kuhaanan og tubig alang sa rasyon, diin ang sa Moalboal ug Barili pa lang ang nag-operate samtang gipaspasan ang upat ka lain pa sa Barili, Malabuyoc, Oslob, ug Tabogon.
Giuna usab sa probinsya ang pagpangandam sa mga water ug fire trucks nga ipadala sa mga bukirang barangay. / CDF