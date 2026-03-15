Wa mailhing lalaki napalgan nga patay sa San Remigio

Usa ka wa mailhing lalaki ang napalgang patay alas 7:20 sa buntag Dominggo, Marso 15, 2026, sa Purok 5, Sitio Patag, Barangay Argawanon, Lungsod sa San Remigio.
Ang biktima nga nagsul-ob og tsinelas ug dry-fit nga t-shirt.
Si Police Corporal Darrel Sol, imbestigador sa San Remegio Police Station nga nahinabi sa SunStar Superbalita Cebu, niingon nga nagpadayon pa ang ilang imbestigayon sa insidente ingon man pag-ila sa biktima.
Giawhag nila kadtong adunay nawad-an og miyembro sa pamilya nga moadto sa ilang buhatan.
Matud ni Corporal Sol nga usa ka Neil Sinangote Baterna ug Aileen Abrica Manahan Ganar nga nilabay sa lugar maoy nakakita sa biktima.
Nakugang sila kay nagbuy-od kini duol sa koral nga sin daplin sa dalan. Gipahibalo gilayon nila ang barangay kapitan sa lugar nga dali usab nga nangayo og assistance sa kapulisan.
Ang initial assessment sa doktor nga posibleng giatake ang biktima sa sakit sa kasingkasing tungod kay walay nakita nga samad sa iyang kalawasan.
Ang patay’ng lawas gidala na sa Northener Funeral Homes sa San Remigio. / GPL