Wa makatrabaho kay nadasmagan og motorsiklo

Wala na makatrabaho ang usa ka 24-anyos nga babaye human nadasmagan og motorsiklo sa may dalan MJ Cuenco Avenue, Barangay Mabolo, Dakbayan sa Sugbo mga alas 4 pasado sa kadlawon, Miyerkules, Septiyembre 3, 2025.
Ang biktima nga si alyas Marie, naglakaw sa maong dapit kauban ang iyahang ate ug amahan kay mag-atang og jeep padulong sa ilang trabahoan sa Dakbayan sa Lapu-lapu.
Apan ang 29-anyos nga drayber sa motorsiklo nga si alyas James gituohang nakatagpilaw og nipadulong kini ngadto sa biktima.
Nasayran nga ang maong drayber nga padulong na unta mouli sa Dakbayan sa Mandaue ubos sa impluwensya sa ilimnong makahubog.
Matod ni James nga hinay ra ang iyahang dagan apan wala siya kabantay sa mga naglakaw.
Daling gidala sa tambalanan ang biktima samtang ang drayber gidala sab sa buhatan sa Traffic Enforcement Unit. / JDG