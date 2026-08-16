Wa makig-uli sa kanhi kapuyo, gitigbas

Nalandig sa tambalanan ang 41-anyos nga babaye human gitigbas og tulo ka mga higayon sa iyang kanhi kapuyo tungod kay wa siya mosugot nga makigbalik niadtong Biyernes, Agusto 14, 2026, sa Sityo Tigbao, Barangay Talamban, Dakbayan sa Sugbo.
Ang suspek nga nadakpan sa hot pursuit operation sa kapulisan mao si Cesario Englis, 47 anyos.
Nadakpan si Englis sa Barangay Pulangbato, Cebu City human nisibat.
Nailhan ang biktima nga si Carina Mingo, kinsa nakaangkon og dakong samad tinigbasan sa iyang tuo nga abaga ug luyo nga bahin sa ulo.
Human nadawat sa Talamban Police Station ang taho gikan sa silingan sa mga nalambigit, giadto dayon nila ang lugar ug nipahigayon og imbestigasyon.
Nasayran nga base sa pamahayag sa mga saksi, mga alas 12 sa udto sa maong petsa, si Mingo nanguha og 'garden soil' nga pang-abuno sa tanom kauban sa mga saksi kay naay ni order nila.
Samtang nagbutang na sa yuta ngadto sa sako si Mingo, kalit lang naabot si Englis nga giingong hubog ug gitigbas siya og deretso.
Gikataho nga taudtaud na nga nagbuwag ang duha human nga napriso si Englis sa kasong Violence Against Women ang Their Children ug nakagawas lang kini niadtong tuig 2025.
Matod pa nga gusto untang makigbalik si Englis apan nagdumili na ang ang biktima apan gipanghimakak kini sa suspek.
Sumala ni Englis, napuno na siya sa iyang kanhi kapuyo kay permi siya padungogdungogon og bati nga istorya tungod sa mga nahitabo nila kaniadto.
Nagmahay si Englis sa iyang nabuhat hilabi na nga naa sila’y unom ka mga anak.
Apan taliwala niini, andam ra sad siya nga bayran ang maong salaod.
Kasong frustrated murder ang iyang atubangon. / JDG