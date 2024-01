Wa mo-consolidate padad-ag show cause

Human sa gitakdang deadline sa pagkonsolida sa mga tradisyunal nga jeepney units ngadto sa mga entidad, ang unconsolidated units makabiyahe pa sa kadalanan sa Metro Cebu.

Kini subay sa gipagawas nga Land Transportation Franchising and Regulatory Board (LTFRB) memorandum circular 2023-052, nga nagtumong sa pagsiguro sa igong suplay sa pampublikong transportasyon sa apektadong mga rota human sa pagkonsolida.

Ubos sa updated nga guidelines, ang LTFRB nagtugot sa unconsolidated individual operators nga magpadayon sa operasyon hangtod sa Enero 31, 2024, ilabina sa mga rota diin wala pay 60 porsiyento sa mga units ang nakaagi sa consolidation.

Si Director Eduardo Montealto Jr. sa LTFRB Central Visayas nitug-an niini sa SunStar Cebu sa Martes, Enero 2, apan usa ka show-cause order ang ipagawas batok kanila tungod sa kapakyas sa pagtuman sa consolidation requirement.

“They will be sent a show cause order asking them to explain why they have not consolidated despite the number of extended days... We will listen to their reasons,” matod niya sa sagol Cebuano ug English.

Gibutyag ni Montealto nga di pa nila madeterminar ang kinatibuk-ang gidaghanon sa mga consolidated units tungod kay daghang mga operators ang mipili sa konsolidasyon sa katapusang gutlo.

Samtang naghan-ay sa mga datos, gi-validate usab nila kon kinsa sa mga yunit ang gibiyaan ug guba nga mga yunit o kadtong dili ekonomikanhon nga angay alang sa mga operasyon.

“Naa man say units nga duha o lima ka tuig na ang nilabay pero walay kalihukan sama sa pag-update sa status sa ilang prangkisa,” matod niya. Gihisgutan usab niya nga nag-atubang sila og mga limitasyon, lakip ang pagbaton lamang sa duha ka mga kompyuter alang sa kasamtangan nga sistema sa database nga gigamit sa proseso sa pagkonsolida.

Si Bhon Marc Saturinas, focal person sa Public Utility Vehicle Modernization Program (PUVMP) sa LTFRB 7, nikompirmar sa text message sa Martes sa hapon nga padayon pa niyang gihapsay ang mga datos.

Niadtong Disyembre 13, si Saturinas niingon nga sa kinatibuk-ang tradisyunal nga PUJ units sa rehiyon, aduna pay 2,508 nga kinahanglan pa ma-consolidated, o 33.15 porsyento sa kinatibuk-ang units.