‘Wa moremit’ sa SSS contribution sa ilang trabahante, maestra sikop

Magtutudlo sa usa sa mga tunghaan sa Lungsod sa Minglanilla ang gidakop human malutsan og warrant of arrest sa kalapasan sa Republic Act 11199 kun Social Security Act of 2018.
Ang pagkasikop nahitabo niadtong alas 6:20 sa gabii, Huwebes, Agusto 13, 2026, sa Purok Bombel, Barangay Pakigne, Lungsod sa Minglanilla. Ang maong maestra gitago sa pangala’ng Amy, 35, minyo, nga nakagawas ra sab human nakapiyansa og P60,000.
Sigon sa usa sa mga personnel sa PIU sa CPPO, nga nakurat ang akusado nga duna diay siyay warrant of arrest.
Matod pa nga wala siya makadawat og subpoena gikan sa korte aron unta makatubag siya sa pasangil nga gipasaka batok kaniya.
Iyang gidugang nga wala siya masayod nga gikiha diay siya sa korte sa kalapasan sa balaod sa Social Security System (SSS), ang pasangil wala sila mobayad sa contribution sa usa sa mga trabahante sa yarda.
Nipasabot ang akusado nga si alyas Amy nga dili siya ang tag-iya sa yarda nga gitrabahuan sa usa sa mga reklamante sanglit usa sab siya sa mga empleyado. / AYB