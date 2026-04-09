Wa na katunga human milayat sa sapa

Patay nang nadangat sa tambalanan ang 20 anyos nga lalaki human malumos sa sapa nga gikaligoan sa may Sitio Punong, Barangay Ibo, Dakbayan sa Toledo, niadtong alas 2:00 sa hapon Miyerkules, Abril 8, 2026.
Ang namatay giila nga si Daniel Lasala, aircon technician, ug residente sa 1 Salinas Drive, Barangay Lahug, Cebu City.
Base imbestigasyon, gipahibawo ang Toledo Police Station sa staff sa Toledo City General Hospital sa patay nga lalaki.
Nasayran nga kuyog sa biktima ang iyang mga higala nga nangaligo sa sapa niadtong higayona.
Giingon nga si Lasala niambak sa sapa apan tungod sa kakusog sa bul-og sa tubig gituohang naanod ug wala na makatunga.
Napalgan nalang sa bakhawan ang biktima nga gibanabana nga 20 metros ang gilay-on sa dapit nga giambakan niya. Gidala sa mga sakop sa City Disaater Risk Reduction and Management Office kun CDRRMO ang biktima sa tambalanan apan nakabsan gyud kini sa kinabuhi. / JDG