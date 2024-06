Wa na unyay sakyanan agi sa heritage district

Sa dili madugay, wala nay public utility vehicles (PUV) nga tugotan nga maka-ope­rate sa Osmeña Boulevard sa downtown area, nga nagsilbi nga ‘link to the port project.

“The plan is, wala naman nya public vehicles diha because there is rerouting already. Naa nay bag-ong rota para sa public vehicles. Kana diha will just be for private vehicles,” matod ni Cebu City Acting Mayor Raymond Alvin Garcia atol sa press conference sa Lunes, Hunyo 24, 2024.

Ang link to the port project molangkob sa kinatibuk-ang 1.15 ka kilometro. Sa ato pa, gikan sa P. del Rosario hangtod sa Plaza Independencia.

Si Garcia niingon nga ila usab nga giplanuhan ang tartanilla nga molatas sa maong mga dapit aron ma-highlight ang historical district feature sa dakbayan sa Sugbo.

Matod ni Garcia, ang maong plano alang usab sa turismo.

Dugang ni Garcia nga ang downtown gideklarar sa Konseho sa Dakbayan, pinaagi sa ordinansa, isip heritage district.

Siya niingon nga ang kinatibuk-ang direksyon sa pedestrianization project mao ang pagdasig sa dugang paglakaw ingon man sa environment-friendly nga mga sakyanan sama sa tartanilla.

Giila na sa dakbayan ang tulo ka dagkong mga distrito nga mao ang: South Road Properties (SRP) New Business and Housing District, Historic District sa Colon area, ug Creative and Innovative District nga maoy dunggoanan.

Subling gibalik ni Garcia nga iya nang gimanduan si engineer Norvin Imbong, Cebu Bus Rapid Transit (CBRT) project manager, sa pagtangtang sa mga street light nga gitaod taliwala sa karsada duol sa Basilica Minore del Santo Niño.

Si Garcia niingon nga ang maong proyekto naa sa territorial jurisdiction sa Dakbayan sa Sugbo, diin gikinahanglan gyud nila nga makig-alayon sa Dakbayan.

Iyang gimanduan si Imbong nga dili na magbutang og dugang mga suga sa kadalanan kay peligro kini sa mga motorista ug sa mga pedestrian usab.

Iya usab nga gimanduan si designated city administrator Christine Joyce Batucan nga imbitahon si Imbong ug ang mga nalambigit sa proyekto aron makakuha og update.

Matod ni Garcia, iya lang giaprubahan ang maong plano, nihatag og gibug-aton nga kinahanglang moagi sila sa ubang tukma nga mga proseso, lakip na ang Konseho sa dakbayan, Cebu City Transportation Office (CCTO), ug Technical Infrastructure Committee nga gipangulohan ni Konsehal Jerry Guardo.

Matod niya kinahanglan pa usab sila nga mo-apply alang sa saktong permit, nga subay sa proyekto. / AML