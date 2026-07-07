Wa nagdali bahin sa contract extension

Nisulti nang daan si Serbian superstar Nikola Jokic nga tinguha niyang magpabilin sa Denver Nuggets hangtod mahuman ang iyang karera sa National Basketball Association (NBA) apan wala kini nagdalidali nga makapirma og contract extension ning offseason.
Basi sa taho sa ESPN, ang 3-time NBA MVP puwedeng madalitan og lima ka mga tuig nga kontrata, nga magbalor og $359 million karon 2027 summer. Kon madayon, mao kini ang labing dakong kontrata sa kasaysayan sa NBA.
Mao kini ang hinungdan nga wala siya nagtinguha nga makapirma og contract extension sa kasamtangan. / Gikan sa wires