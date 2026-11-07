Wa nay bongga’ng Christmas party sa Mandaue City Hall

Walay ipahigayon nga grand Christmas party ang gobiyerno sa Dakbayan sa Mandaue alang sa mga empleyado karong tuiga.
Imbes nga dakong selebrasyon, matag opisina na lang ang maghimo og gagmay nga tigom aron makadaginot ang siyudad sa taliwala sa kawad-on sa pundo.
Gipahayag ni Mayor Thadeo Jovito “Jonkie” Ouano nga makadawat og food allocation ang matag opisina para sa ilang simple nga pagsaulog, pareho sa ilang gihimo niadtong tuig 2025.
Kahinumduman nga wala usab magpa-grand party ang siyudad sa miaging tuig tungod sa Bagyong Tino.
Tungod niini, gipili sa administrasyon ang mas yano nga selebrasyon sulod sa mga opisina.
Suma ni Ouano, nagpabiling makahuloganon ang Pasko bisan nga walay bug-at nga gastuhan ang dakbayan.
Alang kaniya, ang maong higayon usa ka pagpakita og pasalamat sa mga bendisyon ug tabang nga nadawat sa tibuok tuig.
“Para nako, ang Pasko once a year ra man ni i-celebrate. This is a year nga magpasalamat ta kinsa ang mitabang nato throughout the year. Simple celebration is okay ra siguro basta dili lang bongga. Moingun mga tawo nga naglisod na gani ta grabe pa gyud na inyo diha, mga raffle dinagko. Simple lang ta, kaon lang wala nay mga regalo’ng mahalon,” matod ni Ouano.
Gipadayag sa mayor nga pwede gihapon malipay ang mga empleyado bisan walay mahalong regalo, dakong programa, o gastuso nga kalingawan samtang nag-amping ang siyudad sa pundo niini. / ABC