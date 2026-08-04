Wa nay dakop sa modified nga tambutso sa motor

Temporaryong gisuspenso sa Land Transportation Office (LTO) ang pagpanakop sa mga motorcycle rider ug pag-isyu og Temporary Operator’s Permit (TOPs) batok niadtong motaod og aftermarket mufflers o pag-ilis og tambutso gikan sa orihinal.
Ang direktiba giluwatan ni LTO Assistant Secretary Markus Lacanilao pinaagi sa LTO Memorandum No. MVL-2026-184.
Matod sa LTO 7, magpabilin ang suspensyon ug nakigtambayayong sila sa Department of Trade and Industry (DTI), pagsusi sa kasamtangang mga lagda, regulasyon ug enforcement guidelines nga nagdumala sa mga modification sa exhaust system sa mga motorsiklo.
Matod sa ahensiya, ang maong review gitumong aron maseguro nga ang mga angay nga regulasyon ipatuman sa patas, makanunayon, ug subay sa balaod nga paagi.
Ang isyu kabahin sa aftermarket motorcycle mufflers nahimong hilisgutan sa publiko taliwala sa mga motorcycle rider, transport groups, ug enforcement agencies tungod sa nagkalainlaing interpretasyon sa kasamtangang mga regulasyon kabahin sa vehicle modifications.
Ubos sa kasamtangang land transportation rules, gikinahanglan ang mga tag-iya sa motorsiklo nga mosunod sa mga sumbanan sa vehicle safety, noise emissions, ug uban pang roadworthiness requirements.
Apan adunay mga kabalaka bahin sa pagpatuman sa mga lagda nga may kalabutan sa pag-ilis o pag-modify sa exhaust system, ilabi na sa pag-classify sa aftermarket mufflers ug sa mga sitwasyon diin ang maong modification mahimong isipon nga violation.
Samtang epektibo ang maong regulasyon, gilauman nga ang mga personnel dili manakop og rider o mag-isyu og ticket kon ang paglapas tungod lamang sa paggamit og bag-o o replacement muffler.
Giawhag sa LTO ang publiko nga kanunay nga mosubay sa official LTO 7 Facebook page alang sa mga update ug dugang nga pahibalo bahin sa implementasyon sa direktiba. /