Wa pa kaabti og buwan sa pagtukod sa tulay, gianod

Sagul kabalaka ug kaguol ang gibate sa mga residente sa Sityo Tuhob, Barangay Cabadiangan, Lungsod sa Compostela, Sugbo sa dihang ang bag-ong gitukod nga foot bridge sa maong lugar ang gibanlas sa sapa niadtong Huwebes, Septiyembre 24, 2026.
Ang maong tulay nga ginama sa puthaw nga gikataho’ng nahuman og tukod niadto lang Agusto 28, 2026.
Samtang niadtong Septiyembre 4 adunday post sa social media nga nagpahibawo sa mga residente ang mangita una og alternatibo nga agianan tungod sa gipahigayon ang pagsemento sa approach sa foot bridge aron sa pagpalig-on sa maong structure.
Apan atol sa pagbunok sa uwan niadtong Septiyembre 24 nisaka ang level sa tubig sa sapa ug naabot sa tulay.
Gibanabana nga anaa sa tres metros ang gihabugon sa maong tulay gikan sapa, apan naabtan sa pagsugwak sa baha dunganan sa kusog nga sug niadtong higayona.
Nakuhaan pa og video ang tulay sa dihang anam nga natangtang ug gibanlas. / FVQ /screengrab gikan ni Sarah Jean Bughao Facebook video