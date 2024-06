Wa pa mahuman nga edipisyo sa ospital sa Guba, ipasusi ni Garcia

Dili lang ang edipisyo sa Cebu City Medical Center (CCMC) ang wala pa mahuman sa pagtukod, apil na ang extension facility niini - ang Guba Community Hospital nga nahimutang sa bukirang barangay.

Ang wala pa mahuman nga pasilidad maoy nasugatan ni acting Mayor Raymond Alvin Garcia sa iyang pagbisita sa bukirang ospital niadtong Sabado, Hunyo 1, 2024.

Ang pagtukod sa edipisyo sa Guba Community Hospital nagsugod niadtong 2019, apan lima ka tuig na ang milabay, ang proyekto nagpabilin nga wala mahuman.

Kini nga kahingawa maoy nakaaghat kang Garcia nga nimando og imbestigasyon alang sa pagkalangay sa pag­human sa tambalanan.

“And if it needs more investigation, atong ipatawag ang Department of Health kay ilaha man ning budget, sila ma’y nag-implement ani,” matod ni Garcia sa post sa Cebu City Public Information Office’s Facebook page sa Sabado, Hunyo 1, 2024.

“So I want to find out what really happened,” matod ni Garcia. Ang Department of Health (DOH) sa Central Visayas nigahin og P15.79 mil­yones alang sa pag-upgrade ug pagkompleto sa healthcare facility, base sa billboard nga gipakita sa gawas sa tambalanan.

Si Garcia makigtagbo kang CCMC Medical Director Peter Mancao, Cebu City Health Department head Daisy Villa, ug sa mga opisyal sa DOH aron ipahibalo kaniya ang maong kalambuan.

Ang SunStar Cebu nisuway pagkuha og dugang detalye bahin sa proyekto, apan si Mancao, sa usa ka text message niadtong Dominggo, Hunyo 2, niingon nga dili niya gusto nga preempted ang acting mayor.

Hinuon, si Mancao niingon nga nag-function ang tambalanan bisan pa sa pipila ka bahin niini wala pa mahuman.

Ang Guba Community Hospital nagsilbi nga extension sa CCMC, nga mo-accommodate sa mga pasyente gikan sa bukirang barangay sa dakbayan sa Sugbo aron dili na kinahanglan nga moadto pa sa CCMC ug ubang tambalanan nga nahimutang sa kasyudaran. Nag-operate ang maong tambalanan kapin sa 50 ka tuig. / JJL