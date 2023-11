Wa pa masayri ang silot ni Brownlee

Padayong naghuwat si Justin Brownlee kon unsay silot nga iyang madawat kabahin sa iyang positibong doping test result human niya naagak ang Gilas Pilipinas sa makasaysayong gold medal performance nii­ni sa miaging 19th Asian Games sa Hangzhou, China.

Nagkanayon si Brgy. Ginebra Gin Kings coach Tim Cone nga wala pa sila nakadawat bisan unsa gikan sa FIBA kabahin sa silot ni Brownlee.

“I was informed that we are going to get some kind of ruling last week and nothing came down. I’m not sure where it’s going to go at this point,” pasabot ni Cone nga napatik sa Spin.ph.

Naa o wala si Brownlee, gitataw ni Cone nga andam na silang mohamag sa Philippine Basketball Association (PBA) Season 48 Commissioner’s Cup nga gisugdan niadtong Dominggo, Nobiyembre 5, 2023.