Wa pa motubag si Co sa mando nga siya papaulion

Gipaabot ang tubag ni AKO Bicol party-list Representative Elizaldy “Zaldy” Co sa mando ni House Speaker Faustino “Bodjie” Dy III nga nag-revoke sa iyang travel authority.
Sa pakighinabi sa mga tigbalita niadtong Lunes, Septiyembre 22, 2025, nitug-an si Dy nga nakadawat siya og report nga nadawat na ni Co ang direktiba nga nagmando kaniya nga mopauli sa Pilipinas sulod sa 10 ka adlaw.
Naglaom si Dy nga mosunod si Co sa maong direktiba.
Si Dy nagkanayon nga wala siya mahibalo sa nahimutangan ni Co taliwala sa mga report nga nibalhin kini sa Paris, France gikan sa Estados Unidos.
“Pag-uusapan natin, pag-uusapan ng leadership, especially ‘yung chair ng (House committee on) ethics, kung ano pa ‘yung pwedeng gawin, para matiyak natin na makauwi si Congressman Zaldy Co,” matod pa ni Dy.
Sa miaging pahayag, giingon sa House of Representatives nga nibiyahe si Co sa Estados Unidos aron nga magpatambal.
Si Co nga nisugod sa iyang ikatulong termino sa Mayo 2025, apan wala pa motunga sa kongreso sukad sa pagpadayon sa sesyon niadtong Hulyo 28, 2025.
Nagsilbi siya isip chairperson sa House Appropriations Committee sa ika-19 nga Kongreso apan nihatag og resignation niadtong Enero 2025 tungod sa rason sa panglawas.
Karon, nag-atubang si Co og mga akusasyon nga nakadawat siya og kickbacks gikan sa mga proyekto sa flood control ug mga insertions sa 2025 national budget. / TPM / SunStar Philippines