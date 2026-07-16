Wa pagamita sa bike, mihana’g panunggab sa kapuyo; gipapriso

Nisuway og dunggab sa iyang live-in partner ang usa ka 30-anyos nga lalaki human gibalibaran sa paggamit sa ilang bisikleta sa Sityo All Season, Barangay Cogon Pardo, Dakbayan sa Sugbo niadtong Miyerkules, Hulyo 15, 2026.
Giila ang suspek nga si alyas Rex, residente sa maong lugar, nagtrabaho isip kargador sa Carbon Public Market.
Base sa imbestigasyon sa Inayawan Police Station, nireklamo si alyas Shane, ang live-in partner sa suspek, human gisuwayan siya og dunggab atol sa ilang panaglalis.
Apan gipanghimakak ni Rex ang pasangil batok kaniya.
Matod niya, nagsugod ang ilang panaglalis human siya gibalibaran sa iyang kapuyo sa paggamit sa ilang bisikleta kay moduaw sa iyang mga ig-agaw sa Mandaue City.
Natingala na lang siya nga nanawag og polis ang iyang kapuyo nga maoy hinungdan sa iyang pagkapriso. / JDG