Wa pasudla sa ex-gf, door knob giguba; gipadakop

Giposasan ang usa ka Grab rider human gipasanginlang nanulis ala 1:45 sa kadlawon, Lunes, Septiyembre 7, 2026, sa Barangay Basak Pardo, Dakbayan sa Sugbo.
Ang suspek nga giila lang sa alyas nga Sonny, 30, adunay kapuyo ug nagpuyo sa maong dapit, kasamtangang gitanggong sa Inayawan Police Station ug mag-atubang og kasong attempted robbery.
Usa ka alyas Dina, 33, dalaga ug usa ka marketing executive nga silingan sa suspek, maoy nireklamo batok kaniya.
Sumala sa pamahayag sa biktima ngadto sa kapulisan, natulog siya niadtong higayona ug nakamata na lamang sa kasaba samtang gipukpok og martilyo ang door knob sa iyang lawak. Tungod sa kahadlok, nisinggit og tabang ang biktima.
Naatol nga niabot ang nagpatrolyang mga polis ug gidakop ang suspek.
Apan sa pakighinabi sa SunStar Superbalita Cebu, nanghimakak si Sonny sa maong pasangil ug nanalipod
nga wala siya mosuway sa pagpanulis.
Gipadayag sa suspek nga naglagot ra siya sa biktima tungod sa pagtuo nga kini maoy nagpaluyo sa usa ka dummy account nga sige og padala og mensahe kaniya ug sa iyang kapuyo nga pito ka buwan nga mabdos.
“Gusto ra ana niya nga paawayon mi sa akong kapuyo,” matod pa ni Sonny.
Gidugang niini nga nagtuo siyang wala pa makadawat ang biktima nga ang iyang kapuyo maoy gipili niini. Bisan kon wala siya’y ebidensya, “siyento porsiyento” ang iyang pagtuo nga si Dina ang nagsige og samok kanila pinaagi sa online chat.
Aron mahunong na ang pagsamok ug aron makaestorya ang reklamante, iyang gipukpok og martilyo ang door knob kay nibalibad man kini sa pag-abli sa pultahan. / GPL