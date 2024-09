Wa pa’y kaso nasang-at batok BPO sa Lapu-Lapu

Naghuwat nalang karon ang Lapu-Lapu City Police Office (LCPO) og pormal nga reklamo aron mapasakaan og kaso kadtong Business Process Outsourcing (BPO) nga nag-operate nga wala’y business permit sa Barangay Poblacion ug Pusok.

Niadtong Huwebes, Septiyembre 26, miluwat si Lapu-Lapu City Mayor Junard "Ahong" Chan og cease and desist order sa maong kompanya aron hunongon ang operasyon niini.

Matod sa tigpamaba sa LCPO LT. COL. Christian Torres nga wala pa sila’y nadawat nga pormal nga reklamo batok sa maong BPO company kabahin sa daw illegal nga kalihokan niini.

Giklaro ni Torres nga importante nga anaa’y complainant aron makapadayon sila og pasaka og kaso batok sa maong kompanya.

"There is no complainant who has contacted us or stands as a complainant against that establishment, which is why there is no formal complaint yet," matod ni Torres dihang nahinabi sa SunStar Cebu kagahapon, Septiyembre 28.

"We cannot act as a complainant on their behalf. We cannot establish scamming or fraud without an individual coming forward who can prove they were actually deceived."

Nasayran nga tulo ka mga empleyado sa maong BPO firm ang unang miduol sa mga aotoridad ug mipahibalo sa illegal nga kalihokan sa kompanya ug daw ang nag-unang mga kliyente niini mga ilado nga author sa Estados Unidos.

Ang kompanya nagtanyag sa mga author nga mo-avail sa ilahang serbisyo alang sa packaging ug ubang pagpangandam sa mga libro niini apan human madawat ang bayad, ilaha na dayon kini nga i-block aron dili kompletohon ang nasabutan.

Base sa imbestigasyon nga nagsugod pag-operate ang maong kompanya niadtong Nobiyembre 2023 apan wala na kini mo-renew sa ilang business permit karong tuiga.

Gasugod usab ang operasyon sa maong BPO company sa Barangay Babag apan sa uwahi mi-relocate kini tungod kay wala na kini maka-renew sa ilang permits ug clearances.

Dali nga nakapasira ang City Government ug law enforcement sa maong kompanya tungod sa publishing scams niini.

Sa laing interview niadtong Biyernes, si Richard John Macachor, head sa Criminal Investigation and Detection Group sa Lapu-Lapu, nagkanayon nga bisan og temporaryo nga nahunong ang operasyon sa kompanya apan dili kini magdugay kon dili kini mapasakaan og kasong kriminal sa korte.

Sa pagkutlo ning balita, wala pa’y nadawat ang aotoridad nga pormal nga reklamo gikan sa mga langyaw nga nabiktima sa maong BPO company.

Dugang ni Torres nga kon makadawat na sila og reklamo ug mapamatud-an nga anaa’y kwarta nga kalambigitan sa marketing scam, mamahimo nga pasakaan og kasong Cyber Estafa ang nagpaluyo sa maong negosyo.

Magdepende usab ang ipasaka nga kaso sa reklamo nga madawat nila kon large-scale or small-scale nga estafa ang ilahang isang-at.

Sa nakalabay nga taho, giklaro nga wala’y kalambigitan ang maong kompanya sa illegal nga Philippine Offshore Gaming Operator (Pogo) scams sa nasod.

Anaa lamang sa 40 ngadto sa 60 ka mga empleyado ang anaa sa maong kompanya. / DPC