Wa pa’y timailhan sa pagbalik ni JB

Duha na lang ka semana ug mobalik na ang aksiyon sa Philippine Basketball Association (PBA) Governors’ Cup apan hangtod karon, wala pa’y timailhan nga mobalik na pagduwa ang resident import sa Brgy. Ginebra Gin Kings nga si Justin Brownlee.
Aron makapaneguro nga adunay makasuporta kanila, ang Gin Kings nikuha kang Puerto Rican ug Virgin Islander Jordan Murphy isip bag-o nilang import alang sa pagpadayon sa ilang kampanya sa komperensiya.
Nagpasabot kini nga wala pa gyud hingpit nga naalim si Brownlee sa nagkadaiya niyang angol. Hinuon, aduna pa gihapon posibilidad nga makabalik siya pagduwa sa dili pa mahuman ang komperensiya. / ESL