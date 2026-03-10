Wa ra nakasinati og piang si Maxey

Sa resulta sa X-rays ug MRI, nasuta nga wala ra napiang ang kumingking sa wa nga kamot ni Philadelphia 76ers All-Star guard Tyrese Maxey, matod ni coach Nick Nurse kagahapon, Martes, Marso 10, 2026 (PH time).
Hinuon, gipasabot ni Nurse nga ipasusi pa ang angol ni Maxey sa usa ka espisyalista.
Nasinati ni Maxey ang angol sa nahabiling 16 ka mga segundos atol sa kapildihan sa 76ers batok sa Atlanta Hawks, 116-127, niadtong Dominggo, Marso 8, sa National Basketball Association (NBA).
Sa inisyal nga pagbanabana, makapalta og duha ka mga duwa si Maxey tungod sa iyang nasinati. / Gikan sa wires