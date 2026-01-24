Wad-on na ang pagpanotaryo sa temporary business permit

Gitangtang na sa kagamhanan sa Dakbayan sa Sugbo ang requirement nga notarization para sa pag-release sa mga temporary business permit.
Matod sa mga opisyal sa siyudad makapagaan sa palas-anon sa mga magbubuhis ug makapaspas sa pagproseso sa permit ang maong lakang.
Gipahibawo ni Bise Mayor Tomas Osmeña nga dili na kinahanglan ang notarization sa pag-isyu sa temporary business permit, human giaprobahan ni Mayor Nestor Archival ang usa ka direktiba nga nagtugot sa same-day release sa maong mga permit.
Dugang niya nga nisugot si Mayor Archival nga hunungon na ang maong buluhaton sugod karon dayon.
Ang maong polisiya gipormal pinaagi sa usa ka suwat nga gipetsahan og Enero 22, 2026, diin gihangyo ni Osmeña ang same-day release sa mga temporary business permit agig pagtamod sa Executive Order No. 048, series of 2026.
Ubos sa maong direktiba, ang mga aplikante dili na kinahanglan nga mosumite og notarized application forms o undertakings under oath, basta lang kay ang tanang gikinahanglang buhis, ug ubang bayranan, nabayran na sa kinatibuk-an.
Giaprubahan ni Mayor Archival ang maong hangyo, timaan sa paningkamot sa kagamhanan sa siyudad nga ipasayon ang mga transaksyon sa negusyo ug palambuon ang ease of doing business sa Dakbayan sa Sugbo. / CAV