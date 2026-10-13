Wade mas gibati og kahinam sa iyang pag-abot sa Pilipinas

Sa labing una pa lang niyang pagtaak sa Pilipinas, nabati dayon ni National Basketball Association (NBA) legend Dywane Wade ang pagmahal ug paghangop sa Filipino basketball community.
Nahitabo kini niadtong Martes, Oktubre 12, 2026, dihadiha human sa pagtugpa sa abyon nga gisakyan ni Wade sa Ninoy Aquino International Airport (NAIA) Terminal 3.
“As soon as we landed, everybody that was in first class and business class was waiting for me outside of the plane to take videos and photos. And it started right away,” matod ni Wade nga napatik sa www.gmanews.tv.
Si Wade kinsa three-time National Basketball Association (NBA) champion ubos sa kampo sa Miami Heat, nibisita sa nasod alang sa TADHANA: Make Your Own Way Manila Tour sa Li-Ning Philippines.
Gipasabot ni Wade nga naghinamhinam na siya sa iyang pagbisita sa Pilipinas gumikan kay dugay na sab kini niyang gihunahuna.
Apan iyang gitataw nga nisamot ang iyang kahinam dihang personal na niyang nasinati ang gugma ug paghangop sa Filipino basketball community. / ESL