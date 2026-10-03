Wade mobisita sa Pilipinas

Sa unang higayon sa iyang basketball career motamak si Dwyane Wade sa Pilipinas alang sa TADHANA: Make Your Own Way Manila Tour karong Oktubre 13 ngadto 14 sa Bonifacio Global City didto sa kaulohan.
Ang retirado nga National Basketball Association (NBA) superstar nipadayag sa iyang kadasig sa pagbisita sa Pilipinas nga nailhan sa grabe nga gugma ug kahilig sa basketball.
“Basketball has always had an incredible ability to connect people, and I know how much the game means in the Philippines,” sigon ni Wade.
Mosalmot si Wade sa managlihi nga aktibidadis sama sa basketball challenges, Way of Wade experiences, ug uban pa. Ipasundayag pud ni Wade ang mga batan-on nga basketbolista sa Wade Academy Future Stars Clinic.
Si Wade ug ang inila nga basketball trainer nga si Chris Johnson mopaambit pud sa ilang abilidad sa pagtudlo sa Palarong Pambansa champions sa usa ka ekslusibo nga training sa skills, preparasyon, mindset sa duwa, leadership, ug mga pagtulon-an gikan sa championship journey ni Wade.
Ang fifth overall pick sa Miami Hieat sa 2003 NBA Draft nidaog og tulo ka championships sa iyang mabulokon nga 16 ka tuig sa NBA.
Unang kampiyonato ni Wade tuig 2006 kauban ang bigman nga si Shaquille O’Neal, gisundan kini sa 2012 ug 2013 sa ilang superteam nga kuyog si LeBron James, Chris Bosh ug mga solido nga support players.
Ang tulo ka titulo ni Wade tanan ubos sa Miami franchise. Nabalhin kini og lain nga team tuig 2016 sa Chicago Bulls ug tuig 2017 sa Cleveland Cavaliers.
Nabalik si Wade sa Miami sa 2018-2019 season og diha na miretiro sa maong team. / RSC