Wagner mopalta na sab sa Game 6

Tungod sa iyang nasinating angol (right calf strain), dili gihapon makaduwa ang usa sa labing mga sinaligan sa Orlando Magic nga si Franz Wagner sa ilang pag-host sa Detroit Pistons sa Game 6 sa ilang Eastern Conference 1st round series sa National Basketball Association (NBA) Playoffs karong Sabado, Mayo 2, 2026 (PH time).
Kini maoy ikaduhang duwa sa series nga makapalta si Wagner tungod sa iyang angol nga iyang nasinati atol sa kadaugan sa Magic sa Game 4.
Sa nag-unang upat ka mga duwa sa series, diin kasamtangang naglabaw ang Magic, 3-2, nag-average si Wagner og 17 puntos ug 5.5 rebounds. / Gikan sa wires