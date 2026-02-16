Waiter nalambigit sa bangga positibo sa alkohol, sikop

Gidakop ang usa ka waiter human nagpositibo sa ilimnong makahubog sa gipahigayon nga breathalyzer test sa Land Transportation Office (LTO) 7, human kini nalambigit sa usa ka aksidente sa dalan niadtong Lunes sa buntag, Pebrero 16, 2026, sa Dakbayan sa Talisay.
Sumala sa City of Talisay Traffic Operations and Development Authority (CT-Toda), ang 20-anyos nga suspek nagmaneho sa iyang motorsiklo subay sa N. Bacalso Avenue sa Barangay Lawaan 1 pasado alas 7:00 sa buntag.
Giingong ni-overtake siya sa usa ka passenger bus ug nakadaro og usa ka nagbisikleta.
Tungod sa kakusog sa impact, nalagpot ang angkas sa motorsiklo. Gikatahong nalatayan sa bus ang tiil sa maong angkas kinsa daling gidala sa tambalanan.
Ang magbisikleta usab nakaangkon og gamay nga mga pangos ug anaa na sa luwas nga kahimtang.
Gibutyag ni Atty. Vince Santiago, ang Head of Operations sa CT-Toda, nga gipaubos ang drayber sa breath analyzer test sa mga personnel sa LTO 7 diin nakompirmar ang presensya sa alkohol sa iyang lawas.
Giangkon sa suspek ngadto kang CT-Toda head Jonathan Tumulak nga nakainom siya og ilimnong makahubog sa wala pa mahitabo ang insidente. /