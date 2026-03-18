Wala nakatiwas pagduwa si Cade

Wala nakatiwas pagduwa ang usa sa mga pambato sa Detroit Pistons nga si Cade Cunningham atol sa ilang kadaugan batok sa Washington Wizards, 130-117, kagahapon, Miyerkules, Marso 18, 2026 (PH time), sa National Basketball Association (NBA).
Si Cunningham, kinsa two-time All-Star ug kasamtangang usa sa lig-ong mga kandidato sa MVP race sa 2025-26 season, nasutang nakasinati og angol atol sa inilugay og bola sa 1st quarter.
Paglabay sa pipila ka mga minutos, gipagawas na si Cunningham sa ika-6:40 minutos nga marka sa quarter.
Sa 2nd quarter, gianunsyo sa Pistons nga dili na mobalik pagduwa si Cunningham. / Gikan sa wires