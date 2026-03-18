Wala nakatiwas pagduwa si Cade

Cunningham
Cunningham
Wala nakatiwas pagduwa ang usa sa mga pambato sa Detroit Pistons nga si Cade Cunningham atol sa ilang kadaugan batok sa Washington Wizards, 130-117, kagahapon, Miyerkules, Marso 18, 2026 (PH time), sa National Basketball Association (NBA).

Si Cunningham, kinsa two-time All-Star ug kasamtangang usa sa lig-ong mga kandidato sa MVP race sa 2025-26 season, nasutang nakasinati og angol atol sa inilugay og bola sa 1st quarter.

Paglabay sa pipila ka mga minutos, gipagawas na si Cunningham sa ika-6:40 minutos nga marka sa quarter.

Sa 2nd quarter, gianunsyo sa Pistons nga dili na mobalik pagduwa si Cunningham. / Gikan sa wires

