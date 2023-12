Wala nay budget alang sa Covid-19

Human gilibkas na ang state of public health emergency tungod sa Covid-19, ang Department of Health (DOH) wala na mogahin og bisan unsang salapi sa pagpalit og mga bakuna alang sa coronavirus disease (Covid-19) sa 2024.

Kini tungod kay walay gitaganang budget alang sa bisan unsa’ng mga bakuna sa Covid-19 alang sa sunod tuig, matod ni Health Secretary Teodoro Herbosa sa usa ka press conference niadtong Biyernes, Disyembre 15, 2023.

“In the budget for 2024, we didn’t put any item for Covid-19 vaccines,” matod ni Herbosa.Matod pa niya nga kini tungod kay nagtuo sila nga nakab-ot na sa mga Filipino ang highly wanted herd immunity gikan sa Covid-19.

“We’ve vaccinated 78 million Filipinos, both primary doses and booster. Also, about 5 million Filipinos got infected through natural immunity. Therefore, the immunity of Filipinos against Covid-19 is already high,” matod sa health chief.

Siya usab niingon nga mas gusto nila nga adunay mga bakuna sa Covid-19 nga magamit pagkahuman sa normal nga proseso sa pagrehistro alang sa mga produkto sa panglawas.

“Remember that the vaccines are experimental, so we are awaiting for their final registration,” pagpasabot ni Herbosa.

Siya miingon nga ang labing maayo nga hinagiban batok sa Covid-19 dili na ang mga bakuna kondili ang paggamit sa personal nga pamaagi sa pagpanalipod.

“We learned that the solution is minimum public health standards and managing your own personal risks,” dugang ni Herbosa.

Base sa pinakaulahing available nga datos, aduna nay 78.4 ka milyon nga fully vaccinated nga mga indibidwal sa nasod ingon man 23.8 ka milyon nga nadugangan nga populasyon.