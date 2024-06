Wala na'y dominante nga team

Bisan unsa nga team puwede na’ng mokampyon ug wala na’y dominanteng puwersa sa Philippine Basketball Association (PBA).

Mao kini ang panglantaw sa beteranong pambato sa Meralco Bolts nga si Cliff Hodge human nalampos sa Bolts ang malisod nga misyon diin ilang gipusgay ang gingharian sa San Miguel Beermen sa miaging Philippine Basketball Association (PBA) Season 48 Philippine Cup finals series, 4-2.

Ang pagsakmit sa Bolts sa labing una niining kampyunato usa sa labing wala damha nga mahitabo sa kasaysayan sa PBA gumikan kay grabe ka inilog ang Beermen basi sa palig-unay og puwersa.

“You look at our team, how we’re built, any team in the PBA can come back and win a championship. I’m sure this is good for the PBA,” matod ni Hodge nga napatik sa Spin.ph.

Giunsa gyud diay paghulma ang championship team sa Bolts?

Si Hodge usa sa labing dugay na nga nagduwa sa Bolts, 12 ka tuig.

Ang ubang mga nagdugay sa Bolts nga unang nakatilaw og kampyunato mao sila si Anjo Caram (11 years), ug ang bag-ong Finals MVP nga si Chris Newsome (nine years).

Sa pagdagan sa panahon, inanay nga nagpalig-on ang Bolts nga nagsugod pinaagi sa pagkuha nila ni Raymond Almazan (2019) ug Allein Maliksi (2020) pinaagi sa trade.

Niadtong 2022, gikuha sa Bolts si Chris Banchero gikan sa free agency.

Sa rookie draft, gipangpili sa Bolts sila si Bong Quinto (2018), Aaron Black (2019), ug Brandon Bates (2023).

Ang tanang nangahisgutan nga mga magduduwa nahimo’ng mahinungdanong mga piyesa sa Bolts.

“Every year that goes by, and every opportunity that goes by, as I get older, it’s like, can we get it done?” matod sa 36 anyos nga si Hodge.

“And even this conference, when we were down to having to win all of our last games to get into the playoffs. It just shows how resilient our team is.”

Giangkon ni Hodge nga dili sayon nga mga tahas ang ilang sagubangunon sa umaabot apan andam silang protektahan ang gingharian nga nasugdan na nila pagtukod.

“A lot of young guys coming up, and I know any team can win a championship now,” pa­sabot ni Hodge. / ESL