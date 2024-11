Wala na’y natala nga gipalusot nga baboy sa lungsod sa Dumanjug

Sa labing uwahi nga update, wala na’y natala nga wa’y dokumento nga baboy ang gipalusot sa lungsod sa Dumanjug sa Habagatang Kasadpan sa Lalawigan sa Sugbo, kini human nasakmit ang 79 ka mga baboy gikan sa Isla sa Negros niadtong nakalabay nga Sabado, Oktubre 26, 2024.

Subay na usab kini sa gitukod nga task force ni Cebu Governor Gwendolyn Garcia aron pakigbatok sa mga gipalusot nga mga binuhing baboy sa Sugbo.

Kini mao ang gibutyag sa Dumanjug Municipal Police dihang gipangayoan kini og update usa ka semana human ang insidente niadtong Nobiyembre 1, Biyernes.

Niadtong Biyernes, Oktubre 25, girelibohan ang hepe sa kapulisan sa Dumanjug nga si Capt. Kelvin Roy Mamaradlo; iyang deputy chief nga si Lt. Heine Aspera; ug si Staff Sgt. Reynold Burlado, intelligence police non-commissioned officer, nunot sa alegasyon sa pagpalusot sa baboy gikan sa Isla sa Negros.

Subay sa maong kalambuan, ang Kagamhanan sa Probinsiya sa Sugbo niluwat og executive order aron pagtukod og Anti-Smuggling Inter-Agency Task Force nga gitumong sa pagsumpo sa ilegal nga pagbiyahe sa mga livestock, mga butang ug uban pang mga kargamento sa kabaybayonan sa Habagatan ug Kasadpang Sugbo subay sa mga taho sa wala’y mga dokumento nga kargamento nga moabot sa daghang barangay nga walay igo’ng permit o clearance gikan sa mga ahensya sa gobyerno.

Matod sa Dumanjug Police nga padayon ang ilang pagmonitor, "Padayon gihapon atong monitoring sa coastal area sakop sa municipality."

PAGPANGUSOG

Samtang atol sa inspeksyon sa Philippine Coast Guard (PCG) Central Visayas sa Pier 1 sa pantalan sa Dakbayan sa Sugbo alang sa Kalagkalag 2024, gibutyag ni PCG 7 Commander Weniel Azcuna nga gipanghingusgan usab nila ang ilang mga paningkamot human sa mando ni Garcia.

"Last Friday with Governor Gwen, kauban ang PNP ug Navy, so mao lage toh ang discussion mga illegal transport sa sa mga baboy gikan sa Negros," matod ni Azcuna sa pakighinabi sa SunStar Cebu niadtong Biyernes, Nobiyembre 1, 2024.

Dugang ni Azcuna nga ang nag-unang kabalaka sa Gobernador mao kon luwas ba ang mga baboy kon ibiyahe kini sa Sugbo.

Kini subay gihapon sa nagpadayon nga hulga sa African Swine Flu (ASF). Ang ASF pipila na ka tuig nga problema sa mga mamuhiay og baboy tungod kay kon mataptan ang usa sa mga binuhi niini, possible nga ang tanang binuhi mangamatay.

Tungod niini, matod si Azcuna nga inubanan sa PCG, Philippine National Police, ug Philippine Navy, padayon ang ilang pakigtambayayong aron mamonitor ang mga baboy nga mosulod sa isla sa Sugbo.

"Ang initial namo (nga gitutokan) kay sa Dumanjug nga bagsakan but right now we are beefing up our efforts sa tibuok coastal area diri sa Southern Cebu, so the good thing is naa tay mga Philippine Coast Guard pud diha, kauban nato ang maritime group ug PNP, so naa tay ongoing nga effort karon dira na mabantayan ang mga coastline nato," matod ni Azcuna.

WALA NATAGAD

Giangkon usab sa Mayor sa lungsod sa Dumanjug nga siya mismo nauwaw sa maong panghitabo.

"Mao na akong reaction, I feel very insulted and embarrassed especially sa atoang PNP because when we created the task force, the task force were the first to report to me nga naay manulod magabii or makadlawn nga mga pumpboat sa lain nga mga barangay. Manulod, so, akong gipa-monitor nila," matod ni Dumanjug Mayor Guntrano “Gungun” Gica.

"So when they are monitoring-mawagtang kay naa nay tawo didto (nagbantay), unya mobalhin daw og lain barangay," pagbutyag sa Mayor.

"So, I called the attention of my previous chief of police, then- ‘Unsa mani, tan-awa ni ninyu kay kamo rabay gipasanginlan nga protector," matod ni Gica.

Bisan pa sa iyang mga paningkamot aron masulbad ang isyu uban sa kanhi hepe sa pulis, ang kabalaka ni Gica nagpabilin nga wala matubag.

Sa dihang mitumaw ang maong isyu karong tuiga, mikontak si Gica sa bag-ong hepe sa pulis aron mas maampingan ang sitwasyon.

Sa laing miting, nakig-istorya usab siya sa direktor sa Cebu Police Provincial Office (CPPO) aron magpatabang bahin sa maong problema.

"He assured me that they would look into it," matod ni Gica, apan nagpadayon gihapon ang smuggling.

"I will personally handle this. I will not entrust it to anyone else; I will take full responsibility. I cannot assure you that this won't happen again, but I can assure you that I will be doing something," matod ni Gica sa pakighinabi sa telepono niadtong Dominggo, Okt. 27, 2024. / CDF