Wala pa gihapon mabayri ang mga tag-iya sa yuta nga apektado sa BRT

Wala pa mabayri ang pipila ka tag-iya sa pribadong propyedad nga apektado sa Cebu Bus Rapid Transit (BRT) project, samtang nagkaduol ang Septiyembre 30, 2026, closing date sa World Bank financing alang sa proyekto.
Gisusi karon sa Cebu City Government ang mga claim sa mga apektadong property owner aron matino kon mahimo pa kining maproseso ug mabayran ubos sa kasamtangang guidelines.
Matod ni Kenneth Siasar, chief of staff ni Cebu City Mayor Nestor Archival, nakadawat ang siyudad og mga reklamo ug dokumento gikan sa mga apektadong tag-iya sa propyedad.
“There are still affected families who are having problems because they have not yet been given what is due to them," matod ni Siasar.
Gibanabana kaniadto nga 121 ka propyedad ang maapektuhan sa Bulacao-Talamban alignment, diin 39 niini ang subject sa negotiated sale ug 82 pinaagi sa expropriation, bisan pa nga posibleng nausab na ang kahimtang sa maong mga numero human sa pagsubli sa project scope.
Ang pagkuha ug pagbayad sa kompensasyon alang sa pribadong propyedad gidumala ubos sa right-of-way framework sa nasod.
Gikutlo sa project documents ang Republic Act No. 10752 nga naglatid sa pagtino sa just compensation base sa mga hinungdan lakip ang market value ug uban pang applicable costs. / CAV