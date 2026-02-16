Wala pa masayod kanus-a moretiro

Nagkanayon si Los Angeles Lakers superstar LeBron James nga wala pa siyay ideya kon mopadayon siya pagduwa sa sunod season sa National Basketball Association (NBA) apan iyang giklaro nga aduna na siyay mga proyekto nga giplano sa panahon sa iyang pagretiro.
Si James, 41 anyos, kasamtangang nagduwa sa iyang ika-22 nga season, nga maoy rekord sa NBA.
"When I know, you guys know. I don't know. I have no idea. I just want to live, that's all," kanhi matod sa four-time MVP.
Taliwala sa iyang edad, si James nag-average gihapon og 22 puntos sa 2025-26 season. / Gikan sa wires