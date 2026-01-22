Wala pa masayri kanus-a mobalik

Wala pa masayod ang Milwaukee Bucks kon kanus-a makabalik pagduwa sa 2025-26 National Basketball Association (NBA) ang usa sa ilang mga pambato nga si Kevin Porter Jr. tungod sa nasinati niining angol (strained oblique) ning bag-ohay lang.
Nagkanayon si coach Doc Rivers nga giantos ra ni Porter kining iyang angol sa niaging pipila ka mga duwa sa Bucks.
Apan dihang nigawas ang resulta sa MRI sa niaging adlaw, nakadesisyon ang Bucks nga hatagan og kahigayunan nga makapaalim si Porter kinsa nag-average og 16.8 puntos sa season. / Gikan sa wires