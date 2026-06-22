‘Walang Gutom Kitchen’ motabang sa 400 ka street dwellers sa Sugbo

Mga 300 hangtod 400 ka street dwellers ug mga mendicants sa Dakbayan sa Sugbo ang mahimong makabenepisyo sa bag-ong gilusad nga “Walang Gutom Kitchen.”
Suma ni Mayor Nestor Archival Sr., sinugdanan kini sa pagsulbad sa dugay nang problema sa siyudad bahin sa kawalay kapuy-an ug pagpanglimos sa mga street dwellers.
Matod ni Archival, ang maong inisyatiba sa Department of Social Welfare and Development (DSWD) makatabang sa siyudad sa pagdumala ug sa ulahi pag-rehabilitate sa mga indibidwal nga nagpuyo sa kadalanan pinaagi sa paghatag og dinaliang tabang sa pagkaon ug pagdugtong kanila sa mas dugay nga mga programa sa pagtabang.
“Dugay na kaayo namo ning gipaningkamotan. Nakita nato nga makatabang kini, labi na sa atong mga tawo nga naa sa kilid sa dalan,” matod ni Archival atol sa paglusad niadtong Lunes, Hunyo 22, 2026.
Matod sa mayor, ang Dakbayan sa Sugbo ug ang DSWD nisud sa usa ka memorandum of agreement nga giaprobahan sa Konseho sa Dakbayan mga duha ka bulan na ang nilabay, apan bag-o pa lang nasugdan ang implementasyon niini.
Gihulagway niya ang Walang Gutom Kitchen isip usa ka jumpstart program alang sa mga street dwellers, ilabina kadtong dugay nang nagpuyo sa mga bangketa ug pampublikong lugar sa siyudad.
“The idea ani kay kadtong mga tawo nga walay kapuy-an ug naa sa kilid sa dalan, naa silay lugar nga makaadto ug makakaon. This is the jumpstart sa ilang bag-ong kinabuhi,” matod niya.
Matod pa ni Archival, ang programa konektado sa mas lapad nga “whole package” intervention, nga naglakip sa pagbalhin sa mga benepisyaryo ngadto sa pasilidad sa siyudad sa Barangay Labangon, diin susihon sila alang sa posibleng trabaho o pagpauli sa ilang mga probinsiya.
Gipahibawo usab sa siyudad nga adunay mga 10 ngadto sa 14 ka indibidwal nga nagpuyo sa kadalanan nga gituohang nag-antos sa grabeng kondisyon nga may kalabutan sa ilegal nga drugas ug nagkinahanglan og espesyal nga intervention.
Ang Walang Gutom Kitchen, nga nahimutang duol sa pantalan sa Dakbayan sa Sugbo, sa sinugdan magserbisyo lamang panahon sa paniudto apan palapdan kini sa ulahi aron makahatag og pamahaw ug paniudto matag adlaw. Makaserbisyo kini og hangtod 200 ka benepisyaryo matag higayon ug modawat og walk-in nga walay kinahanglan nga rehistro.
Matod ni DSWD Secretary Rex Gatchalian, kabahin ang pasilidad sa nasudnong pagpalapad sa anti-hunger program nga nagsugod sa Dakbayan sa Pasay ug nakaabot na karon sa Kabisay-an.
Ang programa naglakip usab sa mga paningkamot sa pagpakunhod sa pag-usik og pagkaon pinaagi sa pagdawat og sobra nga pagkaon gikan sa mga hotel, restawran ug partner institutions, lakip na ang mga fast-food chain ug mga asosasyon sa hotel. / CAV, DPC