Walay engrandeng Christmas party sa Kapitolyo karong tuiga

Walay engrande nga party, kini ang giklaro ni Cebu Governor Pamela Baricuatro.
Matod sa gobernador, magsaulog og simple ug dili bongga nga selebrasyon sa Pasko ang Kapitolyo karong tuiga.
Dugang niya nga gikinahanglang mag-amping ang kagamhanan sa paggasto sa pundo tungod sa nag-ung-ong nga hulga sa Super El Niño.
“Mag-salo-salo lang, exchanging gifts per office lang. Wala gyud kanang dako nga celebration,” matod ni Baricuatro.
Mas importante matod niya nga andam ang panudlanan sa Kapitolyo kon mograbe na ang epekto sa grabeng kainit ug ang posibleng problema sa ekonomiya. / ANV