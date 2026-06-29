Walay farewell walk, apan nagbilin og legasiya si Joy Barcoma

Gitapos ni Miss Philippines Earth 2025 Joy Barcoma ang iyang reign nga walay tradisyonal nga farewell walk atol sa koronasyon sa Miss Philippines Earth 2026 niadtong Hunyo 27, 2026.
Wala gitino ni Barcoma nganong wala siyay farewell walk, apan nagpasalamat siya sa tanang nisuporta kaniya ug giingong ang tinuod nga kabilin sa usa ka reyna anaa sa mga kinabuhing iyang natandog.
Gipahayag sab niya nga mapasalamaton siya nga napahimuslan niya ang tanang higayon sa pag-alagad.
Bisan pa sa mga hagit nga iyang giatubang, nagpabilin siyang matinahuron, matinud-anon, ug dedikado sa iyang katungdanan.
Gipasalamatan ni Barcoma ang Miss Philippines Earth Organization sa pagsalig kaniya ug giawhag ang publiko nga ipadayon ang pagsuporta sa bag-ong reyna ug sa adbokasiya sa pageant alang sa pagpanalipod sa kinaiyahan.
Gipasiugda sab niya nga ang iyang adbokasiya dili matapos uban sa korona ug magpadayon siya sa pag-alagad sa komunidad ug sa pag-amuma sa kalikupan bisan human sa iyang reign.