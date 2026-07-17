Wala’y gianunsiyo si LBJ sa podcast

Sukwahi sa gilauman, wala’y gihatag bisan gamay nga ideya si LeBron James kabahin sa team nga iyang balhinan atol sa pagrekord og usa ka episode sa iyang “Mind the Game” podcast nga gisaksihan og daghang mga tumatan-aw.
Ang co-host sa podcast nga si Indiana Pacers star Tyrese Haliburton giabibahan sa mga tumatan-aw dihang iyang gipangutana ang four-time MVP sa National Basketball Association (NBA) kon aduna ba siyay mahinungdanong ianunsiyo.
“We just talked about this in the back,” tubag ni James.
Wala na niinsister si Haliburton bahin sa isyu. / ESL