Wala’y isyu tali nila ni Chito, LA

Gitataw ni Chito Victolero nga wala’y isyu tali kaniya ug sa nipuli kaniya isip head coach sa Magnolia Chicken Timplados Hotshots nga si LA Tenorio.
Giangkon ni Victolero nga wala pa sila nagkasultianay ni Tenorio apan tungod kini sa kadaghang gipangbuhat sa kanhi pambatong pointguard sa Brgy. Ginebra Gin Kings.
Gawas sa iyang obligasyon sa Hotshots, si Tenorio mao sab ang coach sa Gilas Pilipinas youth team, nga kasamtangang nagkampanya sa FIBA U16 Asia Cup sa Mongolia.
Gipasabot ni Victolero nga andam siyang mosuporta ni Tenorio. /ESL